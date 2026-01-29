Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

«Мистический ужас»: Трампу предрекли потерю избирателей и союзников

Социолог Копатько: высказывания Трампа вызывают мистический ужас у избирателей
Denis Balibouse/Reuters

Неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа вызывают «мистический ужас» как среди жителей страны, так и со стороны союзников государства. Они чувствуют неуверенность, а среди избирателей растет недовольство, заявил социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В настоящий момент у Трампа далеко не блестящий уровень поддержки внутри США, — считает эксперт. — Направления внутренней и внешней политики Трампа вызывают большие вопросы у американской аудитории».

На этом фоне, по мнению Копатько, растет количество ситуаций, которые могут быть использованы против действующего американского лидера на промежуточных выборах. Избиратели теряют лояльность, причем речь идет как о внешней политике, так и о внутренней, в первую очередь относительно миграционного вопроса, пояснил он. Такие негативные оценки могут дестабилизировать положение президента, предупредил специалист.

«Минус везде превышает плюс. Негатив по отношению к Трампу выше, чем позитив», — заключил он.

До этого СМИ со ссылкой на данные опроса писали, что 65% избирателей президента США поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных «стран-целей». Так, уточняется, что 50% опрошенных заявили, что США следует предпринять военные действия в Иране, 32% назвали Мексику, 30% — Колумбию. Еще 25% считают, что США нужно начать военные действия в КНР, 21% — в Гренландии.

Ранее в России оценили сообщения о странном состоянии Трампа.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!