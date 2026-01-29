Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

«Господь в нас серьезно поверил»: Лукашенко провел беседу с министром сельского хозяйства

Лукашенко заслушал доклад о ситуации в сельском хозяйстве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым. Об этом сообщает государственное агентство БелТа.

Глава государства отметил, что зима стала серьезным испытанием для аграрного сектора, и попросил доложить о текущей ситуации, особенно о сохранности поголовья скота.

«Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? Особенно с сохранностью скота», — сказал Лукашенко.

Также президент поинтересовался, как идет восстановление районных сельскохозяйственных и сервисных организаций, которые должны помогать местным властям в работе на местах.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко признался, что по утрам думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война. Как отметил Лукашенко, его первые мысли после пробуждения о сборе зерновых или же строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов, но еще его беспокоит, чтобы «война с Украиной не пришла сюда».

Ранее Лукашенко высказался о применении искусственного интеллекта.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!