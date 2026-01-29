«Господь в нас серьезно поверил»: Лукашенко провел беседу с министром сельского хозяйства

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым. Об этом сообщает государственное агентство БелТа.

Глава государства отметил, что зима стала серьезным испытанием для аграрного сектора, и попросил доложить о текущей ситуации, особенно о сохранности поголовья скота.

«Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? Особенно с сохранностью скота», — сказал Лукашенко.

Также президент поинтересовался, как идет восстановление районных сельскохозяйственных и сервисных организаций, которые должны помогать местным властям в работе на местах.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко признался, что по утрам думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война. Как отметил Лукашенко, его первые мысли после пробуждения о сборе зерновых или же строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов, но еще его беспокоит, чтобы «война с Украиной не пришла сюда».

