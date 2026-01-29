Размер шрифта
Лукашенко заслушал доклад о ситуации в Минске на фоне непогоды

Лукашенко заслушал доклад главы Мингорисполкома Кухарева о ситуации в столице
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации в столице республики. Об этом пишет «БелТА».

В ходе встречи глава государства отметил, что его главный вопрос связан с ситуацией в Минске. Лукашенко попросил Кухарева доложить об обстановке в городе «объективно и честно».

«Меня больше волнуют проблемы. Прямо хочу сказать, что я больших проблем не вижу в Минске. Но это я. А вы, как руководитель нашего города, столицы, постоянно в этом колесе вертитесь и знаете больше, чем я», — сказал президент.

Он добавил, что его волнует ситуация в Минске, в том числе, на фоне неблагоприятных погодных условий.

7 января белорусский лидер встретился с прихожанами храма в деревне Околица в Минском районе. В ходе беседы он рассказал, что просил Бога о морозной и снежной зиме. По словам главы государства, эта просьба была услышана.

Лукашенко подчеркнул, что коммунальные и экстренные службы справились с последствиями снегопадов. При этом наиболее сложная ситуация наблюдалась в Гомельской области, где высота снежного покрова местами превышала уровень колена, отметил президент.

Ранее появилось видео с Лукашенко, убирающим снег на территории своей резиденции.
 
