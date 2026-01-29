В Литве решили не отбирать ВНЖ у экс-главы ФБК Волкова

Российский оппозиционер, экс-глава Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) может и дальше проживать в Литве. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Владиславас Кондратовичюс, пишет местный новостной портал Delfi.

Кондратовичюс уточнил, что в деятельности Волкова не было выявлено обстоятельств, указывающих на то, что он оказывал поддержку российской стороне и проявлял агрессию в адрес Украины.

До этого литовский телерадиовещатель LRT сообщил, что департамент миграции Литвы рассмотрит возможность лишения Леонида Волкова вида на жительство (ВНЖ). Ведомство связалось со Службой государственной безопасности страны и попросило оценить недавние заявления Волкова в адрес главы «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина, сделанные после того, как появилась информация о его предполагаемой ликвидации.

Волков якобы написал бывшей коллеге, которая позже обнародовала переписку, что «сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды».

Литовский закон позволяет отозвать ВНЖ, если имеющий его человек представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью. Однако в отношении Волкова решили не применять данную меру.

27 декабря РДК сообщил, что Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне СВО. Однако Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что глава РДК жив, а его якобы устранение было инсценировкой.

Ранее суд заочно приговорил бывшего главу ФБК Леонида Волкова к 18 годам колонии.