Угрозы властей заставили оппозицию Ирана отступить от своих планов

Лидеры реформистского движения в Иране договорились публично потребовать отставки верховного лидера республики Али Хаменеи и передачи власти временному совету. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источник.

Инициатива предполагала прямое обращение к Хаменеи с предложением добровольно сложить полномочия. Миссию планировали поручить политику Азар Мансури. Однако план не удалось реализовать из-за угроз со стороны властей в адрес лидеров реформистского крыла.

Одной из причин, почему оппозиция хотела потребовать отставки Хаменеи, стало недовольство из-за многочисленных жертв среди протестующих во время беспорядков в Тегеране и других городах.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах и материальном ущербе стране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

