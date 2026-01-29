«Глупенькая женщина»: Кае Каллас задали один вопрос после ее слов о делегации России

Посол Долгов поинтересовался, кто такая Каллас, после ее слов о делегации России

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявившая о недовольстве составом российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, никак не относится к МИД России, поэтому на ее слова о переговорах обращать внимание не стоит. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Кто такая Каллас? Кто она вообще? Какое отношение она имеет к теме, которой она не занималась, не занимается и, как заявили официальные представители российского государства, не будет никогда заниматься? <…> Она глупая, глупенькая женщина, которая стала всеобщим посмешищем даже внутри там у себя. Все над ней издеваются, все смеются», — задался вопросами дипломат.

Как подчеркнул Долгов, Кая Каллас только «премии определяет или не определяет своим сотрудникам».

«Все. На этом полномочия Каллас в мире заканчиваются», — отметил он.

Дипломат добавил, что к заявлениям Каллас о переговорах по Украине не стоит прислушиваться, поскольку в Евросоюзе на данный момент нет своей собственной внешней политики.

«Она какое отношение имеет к российской делегации вообще? <…> Забавно», — подытожил он.

29 января Каллас заявила, что состав делегации России на переговорах в Абу-Даби якобы демонстрирует несерьезность Москвы.

Глава дипломатии ЕС отметила, что делегация состоит преимущественно из военных, которые якобы не имеют мандата на принятие каких-либо решений.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее Каллас заговорила о «серьезных» территориальных уступках со стороны Украины.