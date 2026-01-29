Экс-футболист «Зенита» заявил, что Семак не нужен в Европе

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что наставника петербургской команды Сергея Семака не пригласят тренировать в Европу, передает «РБ Спорт».

«Кому он нужен в Европе? Его кто-то звал, что ли? Или ему нужно пойти в клуб из третьей лиги и тренировать не пойми кого? Семак пока в ЛЧ с «Зенитом» провалился», — сказал Быстров.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Зенит» во второй раз разгромил чемпиона Китая.