Умер чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по спортивной акробатике

Умер чемпион мира 1974 года по спортивной акробатике Скакун
Федерация гимнастики России

Чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России в своем Telegram-канале.

Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта», говорится в сообщении.

После завершения карьеры Скакун воспитал 19 абсолютных чемпионов мира. Также он занимал посты вице-президента Федерации спортивной акробатики России и Европейской федерации спортивной акробатики.

26 января известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под псевдонимом Гигант, скоропостижно скончался в возрасте 48 лет.

Мать спортсмена обнаружила его без сознания в собственном доме в итальянской коммуне Кьяри и вызвала скорую помощь. Лорини умер в реанимации.

Ранее умер один из сильнейших ультрамарафонцев планеты Константин Горохов.
 
