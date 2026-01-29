Россиянка отдала мошенникам 17 млн рублей, перейдя по ссылке в «домовом чате»

В Коми 60-летняя женщина отдала мошенникам крупную сумму денег после сообщения в «домовом чате». Об этом сообщает ГУ МВД России по республике.

Все началось с того, что женщину из Воркуты добавили в чат мессенджера, якобы созданный для общения жильцов ее дома. В беседе обсуждался вопрос смены управляющей компании, а «представитель УК» предложил подтвердить отсутствие перепланировок, перейдя по ссылке.

Горожанка последовала инструкции, после чего получила код и сообщила его в чат. Затем с ней связался неизвестный, представившийся «правоохранителем». Аферист заявил, что с ее счетов пытаются перевести деньги на поддержку террористической организации. Злоумышленник убедил ее снять и перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы якобы их обезопасить.

Женщина поверила преступникам и отправила на счета аферистов почти 17 млн рублей. После этого связь со злоумышленниками прервалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее пенсионерка из Новокузнецка «задекларировала» для мошенников 12 млн рублей.