Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Россиянка отдала мошенникам 17 млн рублей, перейдя по ссылке в «домовом чате»

В Коми женщина перешла по ссылке и лишилась 17 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Коми 60-летняя женщина отдала мошенникам крупную сумму денег после сообщения в «домовом чате». Об этом сообщает ГУ МВД России по республике.

Все началось с того, что женщину из Воркуты добавили в чат мессенджера, якобы созданный для общения жильцов ее дома. В беседе обсуждался вопрос смены управляющей компании, а «представитель УК» предложил подтвердить отсутствие перепланировок, перейдя по ссылке.

Горожанка последовала инструкции, после чего получила код и сообщила его в чат. Затем с ней связался неизвестный, представившийся «правоохранителем». Аферист заявил, что с ее счетов пытаются перевести деньги на поддержку террористической организации. Злоумышленник убедил ее снять и перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы якобы их обезопасить.

Женщина поверила преступникам и отправила на счета аферистов почти 17 млн рублей. После этого связь со злоумышленниками прервалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее пенсионерка из Новокузнецка «задекларировала» для мошенников 12 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!