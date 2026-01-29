Назван продукт, помогающий дожить до 100 лет

Люди, не употребляющие мясо, реже доживают до 100 лет по сравнению с мясоедами — к такому выводу пришли авторы исследования на данных китайского долгосрочного проекта Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследование охватило более 5 тысяч жителей Китая в возрасте 80 лет и старше. Наблюдения велись с 1998 по 2018 год. Выяснилось, что среди пожилых людей, полностью исключавших мясо из рациона, доля доживших до 100 лет была ниже, чем среди тех, кто его ел. При этом эффект проявлялся только у участников с дефицитом массы тела. У людей с нормальным весом такой связи обнаружено не было.

Авторы напоминают, что большинство доказательств пользы растительных диет получено на выборках молодых и средневозрастных людей. В пожилом возрасте приоритеты питания меняются: снижается аппетит, уменьшается мышечная масса и плотность костей, возрастает риск истощения и падений. В этих условиях важнее не профилактика хронических болезней, а поддержание веса и поступление достаточного количества белка и микроэлементов.

Особенно значимыми становятся витамин B12, кальций, витамин D и полноценный белок, которые сложнее получить при строгом веганском рационе без добавок. Не случайно в исследовании не выявили повышенного риска у пожилых людей, которые не ели мясо, но включали в рацион рыбу, яйца или молочные продукты — такие участники доживали до 100 лет с той же вероятностью, что и мясоеды.

Кроме того, работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, отказ от мяса был следствием ухудшения здоровья, а не его причиной. Результаты также согласуются с так называемым «парадоксом ожирения» в геронтологии: в старшем возрасте умеренно повышенная масса тела часто связана с лучшей выживаемостью.

Вывод ученых прост: питание должно меняться вместе с возрастом. Растительные диеты остаются полезными, но в глубокой старости требуют особенно тщательного планирования и, возможно, добавления продуктов животного происхождения или пищевых добавок. То, что работает в 40–50 лет, не всегда оптимально в 90 — и это нормально.

