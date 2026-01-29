Размер шрифта
Суд обязал власти Японии компенсировать жителям шум от авиабазы США

В Японии жителям Кадены выплатят $16,3 млн за шум от самолетов с базы США
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Японский суд обязал правительство страны выплатить около $16,3 млн жителям поселка Кадена за шум от самолетов, вылетающих с авиабазы ВВС США. Об этом сообщила газета Stars and Stripes со ссылкой на судебные документы.

Суд пришел к выводу, что шумовое загрязнение со стороны американской авиабазы нарушает повседневную жизнь местных жителей и наносит им психологический ущерб. В решении указано, что речь идет о тревожности, раздражительности, нарушениях сна и постоянном беспокойстве из-за возможных авиакатастроф, связанных с интенсивными полетами.

Компенсации будут выплачены за период с начала 2019 года по середину 2025 года. Размер выплат для каждого жителя будет зависеть от продолжительности проживания и удаленности его дома от авиабазы. При этом суд отклонил требование истцов об ограничении деятельности американских военных, указав, что у правительства Японии отсутствуют соответствующие полномочия.

Представитель суда сообщил изданию, что точное число получателей компенсаций пока неизвестно, поскольку часть из более чем 5 тыс. истцов могла отозвать иски или не дожить до вынесения окончательного решения.

Авиабаза Кадена считается крупнейшей базой ВВС США за пределами американской территории и расположена в одноименном поселке в префектуре Окинава на юге Японии. Как отмечает газета, местные жители жалуются на шум от самолетов с 1980-х годов и регулярно обращаются в суд. Самым масштабным стало разбирательство, завершившееся в 2017 году, когда власти обязали выплатить около $265 млн более чем 22 тыс. человек.

Ранее СМИ рассказали о «транспортном средстве неизвестного происхождения», которые прячут на военной базе США.
 
