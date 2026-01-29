Размер шрифта
Назван недооцененный фрукт, богатый клетчаткой

Daily Mail: киви с кожурой содержит на 50% больше клетчатки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Потребление киви вместе с кожурой значительно усиливает пользу для здоровья, повышая поступление клетчатки. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог из Великобритании Никола Ладла-Рейн.

По словам эксперта, киви богаты клетчаткой, витамином C, калием и полифенолами, однако большая часть этих веществ сосредоточена именно в кожуре. Употребление фрукта целиком увеличивает содержание клетчатки примерно на 50%, а также повышает поступление витамина Е и фолиевой кислоты. Дополнительная клетчатка способствует нормализации работы кишечника и может уменьшать вздутие живота.

Также отмечается, что польза киви не ограничивается влиянием на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). По словам эксперта, фрукт положительно влияет на сон и настроение. Кроме того, высокое содержание витамина C в киви поддерживает выработку коллагена — это фибриллярный белок, который составляет основу соединительной ткани организма. Именно коллаген обеспечивает прочность и красоту кожи.

Эксперт рекомендуют тщательно мыть киви перед употреблением и добавлять его вместе с кожурой в салаты, йогурты или смузи. При этом людям с повышенным риском образования камней в почках стоит соблюдать осторожность: кожура фрукта содержит оксалаты (солей щавелевой кислоты), которые в отдельных случаях могут быть нежелательны. В норме оксалаты выводятся с мочой, но при избыточном накоплении могут кристаллизоваться, соединяясь с кальцием и образуя нерастворимые соединения.

Ранее была названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей.
 
