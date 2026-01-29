В сети посмеялись над министром из Пакистана за открытие фейкового Pizza Hut

Министр обороны Пакистана подвергся троллингу за открытие фальшивого ресторана Pizza Hut, пишет Oddity Central.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф принял участие в церемонии открытия ресторана под брендом Pizza Hut в городе Сиалкот. Однако позже международная сеть фастфуда заявила, что заведение не имеет к ней отношения.

Фотографии и видеозаписи с мероприятия были опубликованы в социальных сетях: на них Асиф перерезает красную ленту и позирует вместе с владельцами ресторана. Вскоре после этого Pizza Hut Pakistan выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что открывшийся ресторан является несанкционированным.

«Pizza Hut Pakistan информирует уважаемых клиентов, что в Сиалкоте недавно открылась пиццерия, незаконно использующая название и бренд Pizza Hut. Данное заведение не связано с Pizza Hut Pakistan и не соответствует международным стандартам рецептур, качества, безопасности пищевых продуктов и эксплуатации», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ресторан использовал фирменный логотип и характерный дизайн с красной крышей, однако отсутствовал в официальном списке из 16 заведений Pizza Hut, работающих в Пакистане.

После заявления компании ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи начали активно обсуждать и шутить над министром.

Американская сеть быстрого питания также сообщила, что направила жалобу в соответствующие государственные органы с целью пресечения незаконного использования торговой марки и принятия оперативных мер.

