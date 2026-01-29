Ученые предупредили об опасности предстоящего столкновения астероида с Луной для Земли

UT: Астероид может ударить по Луне в 2032 году и повлиять на Землю

В декабре 2032 года Луна может оказаться в центре одного из самых зрелищных и научно ценных событий XXI века. Астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров имеет примерно 4% вероятности столкновения с Луной. Хотя шанс остается невысоким, он уже считается ненулевым, и ученые начали всерьез анализировать последствия — как потенциальные угрозы, так и уникальные возможности для науки. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Если астероид врежется в Луну 22 декабря 2032 года, высвобожденная энергия будет сопоставима с взрывом термоядерного заряда средней мощности. Это примерно в миллион раз мощнее последнего крупного зарегистрированного удара по Луне в 2013 году, который был вызван значительно меньшим метеороидом.

В результате образуется кратер диаметром около 1 километра и глубиной до 260 метров, а в центре — озеро расплавленной породы толщиной до 100 метров. Вспышка и выброс плазмы будут хорошо видны с Земли, особенно из района Тихого океана, где в этот момент будет ночь.

Для планетологов и физиков высокоэнергетических процессов это событие стало бы беспрецедентным. Впервые ученые смогли бы наблюдать крупный удар по Луне в реальном времени, а не реконструировать его по следам.

Остывание расплавленного материала в течение нескольких дней после удара позволит инфракрасным телескопам, изучить процессы формирования кратеров и теплообмена. Кроме того, столкновение вызовет глобальное «лунотрясение» магнитудой около 5, самое сильное из когда-либо зарегистрированных. Анализ распространения сейсмических волн даст новую информацию о внутреннем строении Луны без искусственных взрывов.

Еще одно следствие удара — облако обломков. По расчетам, до 400 килограммов лунного вещества могут достичь Земли, пройдя через атмосферу в виде метеоров. Большинство из них сгорит, но часть фрагментов потенциально может быть собрана, что фактически станет масштабной миссией по доставке лунных образцов без запуска ракеты.

Зрелище тоже обещает быть впечатляющим: моделирование показывает до 20 миллионов метеоров в час на пике события, особенно на «переднем крае» Земли по ходу движения. Возможны сотни ярких болидов в час.

Однако у сценария есть и опасная сторона. Падающие фрагменты, по расчетам, могут затронуть районы Южной Америки, Северной Африки и Аравийского полуострова. Хотя это в основном малонаселенные территории, даже несколько килограммов космического вещества, упавшие в городе, могут нанести ущерб.

Еще более серьезный риск — для орбитальной инфраструктуры. Поток обломков способен повредить спутники и, в худшем случае, запустить эффект синдрома Кесслера, при котором цепочка столкновений делает околоземное пространство опасным для эксплуатации на десятилетия.

Поэтому космические агентства уже обсуждают возможность миссии по отклонению астероида, если вероятность столкновения вырастет. Но окончательного решения пока нет.

