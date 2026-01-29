Размер шрифта
В Совфеде заявили, что борьба с телефонными мошенниками будет бесконечной

Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что борьба с телефонными и интернет-мошенниками бесконечна и в то же время необходима. Сенатор прокомментировал ситуацию в ходе заседания комиссии на тему «Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование», пишет РИА Новости.

«Есть несколько сфер, где борьба бесконечна. Это, как мы с вами видим по всему миру, борьба с наркотрафиком <...>. И телефонное мошенничество, тем более сейчас, поскольку появились новые технологические возможности, задействуется искусственный интеллект», — отметил Пушков.

При этом он подчеркнул, что при борьбе с мошенниками нельзя опускать руки, несмотря на ее бесконечность.

Как сказал сенатор, главной задачей остается снижение вреда, который аферисты могут причинить гражданам РФ. Он обратил внимание, что в стране сохраняются достаточно высокие объемы телефонного мошенничества, и призвал россиян не отвечать на подозрительные звонки или сразу класть трубку.

28 января глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что власти обсуждают возможность введения механизма самозапрета на входящие международные звонки.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников, действующих по схеме «фейк босс».
 
