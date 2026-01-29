Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Франция решила отменить «супружеский долг»

Парламентарии во Франции проголосовали за отмену «супружеского долга»
Shutterstock

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утвердило законопроект, который разъясняет отсутствие каких-либо обязательств по вступлению в половые отношения в браке. Об этом сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

Отмечается, что цель инициативы состоит в устранении двусмысленности в гражданском кодексе. В нем предусматриваются четыре брачные обязанности: помощь, поддержка, верность и совместная жизнь. В кодексе отсутствуют обязанности касательно половых отношений. Но в старой судебной практике в понятие «совместной жизни» входили в том числе и такого рода отношения, что сохраняло идею так называемого супружеского долга.

«Мы должны изменить закон, чтобы это понятие больше не существовало ни в праве, ни в сознании людей. Брак не может быть местом, в котором согласие на сексуальные отношения является приобретенным, окончательным и пожизненным», — сказала один из авторов инициативы, депутат Мари-Шарлотт Гарин.

Теперь документ должны передать в верхнюю палату парламента — сенат. Депутаты рассчитывают на принятие законопроекта до лета.

Ранее сообщалось, что мужчина не выжил, исполняя супружеский долг с шестью женами.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!