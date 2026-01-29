Франция решила отменить «супружеский долг»

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утвердило законопроект, который разъясняет отсутствие каких-либо обязательств по вступлению в половые отношения в браке. Об этом сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

Отмечается, что цель инициативы состоит в устранении двусмысленности в гражданском кодексе. В нем предусматриваются четыре брачные обязанности: помощь, поддержка, верность и совместная жизнь. В кодексе отсутствуют обязанности касательно половых отношений. Но в старой судебной практике в понятие «совместной жизни» входили в том числе и такого рода отношения, что сохраняло идею так называемого супружеского долга.

«Мы должны изменить закон, чтобы это понятие больше не существовало ни в праве, ни в сознании людей. Брак не может быть местом, в котором согласие на сексуальные отношения является приобретенным, окончательным и пожизненным», — сказала один из авторов инициативы, депутат Мари-Шарлотт Гарин.

Теперь документ должны передать в верхнюю палату парламента — сенат. Депутаты рассчитывают на принятие законопроекта до лета.

