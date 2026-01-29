Белый дом обозначил новую дату подписания договоренностей между Россией и Украиной – по заявлениям Вашингтона, если соглашение не будет заключено до 15 мая, то США выйдут из переговорного процесса. По мнению историка, журналиста Владимира Скачко, американский лидер Дональд Трамп торопится завершить конфликт к своему юбилею, а выйти из переговоров он может гораздо раньше обозначенного срока.

«Если Трамп захочет выйти из переговорного процесса, то он может это сделать гораздо раньше. Для этого ему нужно будет приостановить продажу оружия европейцам, которое потом передается украинцам, а также отказаться от таких видов помощи как передача Киеву данных спутниковой разведки», — объяснил эксперт Общественной Службе Новостей.

По его мнению, новый дедлайн, установленный Трампом, говорит о его стремлении завершить конфликт к двум важным датам – 250-летию со дня создания США и своему 80-летнему юбилею, причем обе даты приходятся на июнь-июль 2026 года. Однако такие даты Вашингтон называет уже не в первый раз, и до сих пор подобные «красные линии» ни к чему не привели, так как в конечном итоге все зависит от ситуации в зоне боевых действий, подчеркнул Скачко.

Решение американского лидера по поводу участия в переговорах, по его мнению, в конечном итоге будет зависеть от того, перевесит ли политическая выгода или бизнес-стратегия. Так, в первом случае он будет стремиться к завершению конфликта, а во втором – к извлечению прибыли и сделкам любыми путями.

«Трамп – медийный человек, который входит в историю и делает на ней зарубки. Причем, на фоне зарубок он хочет выглядеть триумфатором», — заключил эксперт.

Напомним, Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине происходят «очень хорошие вещи», и выразил уверенность, что мир «уже на подходе». Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне новостей из Киева, где ранее сообщили, что Вашингтон якобы установил дедлайн для заключения мирной сделки — 15 мая. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

