В Татарстане пара пенсионеров лишилась двух квартир и машины, поверив «сотрудникам ФСБ»

В Татарстане пара пенсионеров отдала мошенникам 27 млн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Бугульме супруги лишились всего имущества и денег, поверив телефонным мошенникам, общий ущерб составил 27 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

71-летний мужчина и его супруга три месяца переводили деньги мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и других ведомств. Злоумышленники убедили пару в срочной «защите» накоплений.

Сначала аферисты убедили главу семьи в том, что с его счетов было совершено несколько переводов на счета человека, находящегося в федеральном розыске. Пенсионер снял все свои сбережения и через банкоматы перевел на указанные неизвестными реквизиты, чтобы «обезопасить» деньги.

Затем злоумышленники сообщили, что атакованы вклады жены. Женщина, действуя по аналогичной схеме, перевела и свои сбережения. Следуя инструкциям, они также продали автомобиль Toyota RAV4 и заложили в ломбард две квартиры — в Бугульме и Казани. Все вырученные средства также были перечислены неизвестным. Общая сумма ущерба составила 27 млн рублей.

Ранее россиянка отдала мошенникам 17 млн рублей, перейдя по ссылке в «домовом чате».
 
