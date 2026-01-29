В США пытаются предотвратить новый шатдаун правительства

Белый дом и лидеры Сената Конгресса Соединенных Штатов приблизились к соглашению, которое, возможно, позволит избежать приостановки работы правительства, стороны согласовывают разногласия перед крайним сроком, истекающим 30 января. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По их данным, администрация главы Белого дома Дональда Трампа может рассмотреть предложение демократов о временном выделении финансирования Министерства внутренней безопасности (МВБ) из общего бюджетного пакета. Это даст возможность продлить финансирование большинства ведомств до конца сентября, при этом работа МВБ будет обеспечена на ограниченный срок для продолжения переговоров по вопросам политики в миграционной сфере.

Как отмечает CNN, основные разногласия касаются деятельности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Демократы настаивают на закреплении в законе дополнительных ограничений на иммиграционное правоприменение и указывают, что не ограничатся обещаниями исполнительной власти.

Телеканал подчеркивает, что активизация переговоров идет на фоне общественной критики жестких действий иммиграционных служб и стремления администрации Трампа избежать нового шатдауна.

13 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

По словам главы Белого дома, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время приостановки работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.