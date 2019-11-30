Найденная в общественном туалете хутора на Кубани школьница была изнасилована

В ходе проведения доследственнлй проверки стали известны обстоятельства пропажи девятилетней школьницы из хутора Родниковский Краснодарского края. Об этом сообщает новостной портал Readovka.

Отмечается, что 18 ноября бабушка девочки написала заявление о ее пропаже. Спустя сутки ребенок был найден в выгребной яме общественного туалета хутора с переохлаждением. Кроме того, у школьницы была закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головного мозга и ссадины на теле и голове.

В ходе проверки выяснилось, что отправившаяся в гости к подруге девочка была избита и изнасилована отчимом сверстницы в результате семейного застолья. После совершения преступления мужчина выбросил ребенка в общественный туалет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК России.

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