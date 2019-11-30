В Петербурге во время пьяной посиделки зарезали 20-летнего юношу

В Санкт-Петербурге во время пьяной посиделки хозяин квартиры зарезал своего гостя — 20-летнего юношу. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел 28 ноября в одном из домов на Ярославском проспекте.

Известно, что между двумя знакомыми произошла ссора, которая переросла в поножовщину. Хозяин квартиры нанес своему гостю несколько ударов в область живота и грудной клетки.

Пострадавшему вызвали скорую, однако он умер по дороге в больницу.

Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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