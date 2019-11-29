Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что накажет всех причастных к нападению на Лондонском мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я хотел бы заверить, что все причастные к этому преступлению будут найдены и отданы под суд... Эту страну не запугать», — сказал он.
Премьер добавил, что полиция продолжает работу над расследованием.
Кроме того, Джонсон отметил «необыкновенную храбрость» граждан, которые физически вмешались в ситуацию и защитили жизнь других людей.
По словам политика, такие члены общества представляют собой самое лучше, что есть в Великобритании. Он сказал, что благодарит их от лица всех жителей страны.
До этого полиция Лондона заявила, что нападение на мосту терактом. В ходе ЧП было ранено несколько человек. Преступника ликвидировали на месте.
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