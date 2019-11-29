В Москве задержаны мать и семейная пара по подозрению в продаже ребенка

В Москве задержали мать и семейную пару по подозрению в продаже ребенка. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечается, 22-летняя мать будучи беременной познакомилась в сети с супружеской парой и предложила им купить ребенка, так как не хотела воспитывать его самостоятельно.

18 августа пара отвезла девушку в роддом. «Покупательница» предоставила врачам свой полис.

После выписки родившийся мальчик был отдан семейной паре. Матери отдали за время беременности около 150 тыс. рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Фигурантам дела грозит наказание по статье 127.1 УК России «Торговля людьми».

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