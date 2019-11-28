Задержан еще один фигурант дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Задержан 30-летний Сергей Суровцев. Он подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии на улице Тверская.

По данным СК, в ходе акции он ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии. Также утверждается, что подозреваемый пытался блокировать передвижение других правоохранителей.

Уточняется, что подозреваемый задержан, ему предъявят обвинения в ближайшее время.

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