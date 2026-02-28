Размер шрифта
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, продолжат утром

Поиски пропавших в Пермском крае туристов продолжат с наступлением утра
Telegram-канал Mash

Поисковые работы в районе плато Кваркуш в Пермском крае, где пропала группа туристов, возобновятся с наступлением утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Поиски группы будут продолжены утром», — говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно об исчезновении в Пермском крае группы из пяти человек, совершавших 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. В розыске туристов задействованы спасательные службы, добровольцы и сотрудники полиции.

Источник телеканала RT в правоохранительных органах также выдвинул версию поломки техники. При этом он указал, что разбиться члены группы не могли, поскольку рельеф на плато не сильно крутой. Российский чемпион по эндуро (дисциплина мотоспорта) Александр Коробов отметил сложность поисковой операции. Причиной этого он назвал особенности снежного покрова в районе исчезновения, который он сравнил с «зыбучими песками».

Ранее в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов.

 
