Житель Ижевска хотел продать иностранцам секретные разработки РФ

Житель Ижевска планировал предоставить информацию о секретных разработках России в военно-космической сфере иностранцам. Об этом информирует ТАСС ос ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Как уточняется, мужчина предпринимал попытки наладить контакт с иностранным дипломатическим представительством для предоставления им соответствующих данных за деньги.

Как стало известно, до этого житель Ижевска имел допуск к сведениям, считающимся государственной тайной. В его планы входило создание на территории Удмуртии организации по добыванию такой информации. Путем торговли данными, он хотел обогатиться.

Отмечается, что ущерб безопасности Российской Федерации удалось предотвратить благодаря своевременному выявлению и локализации преступного умысла. Фигуранту вынесли официальное предупреждение о недопустимости таких действий, поскольку продажа секретных сведений считается государственной изменой и может квалифицироваться по статье 275 УК РФ.