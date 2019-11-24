Названа предварительная причина смерти пилота самолета Москва-Анапа

Второй пилот самолета Москва-Анапа, скончавшийся после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, жаловался на проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что причиной смерти пилота мог стать сердечный приступ.

По данным другого источника, также знакомого с ситуацией, мужчина мог скончаться из-за оторвавшегося тромба.

Ранее стало известно, что второму пилоту самолета Airbus 320, совершавшего перелет из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. Ему была оказана медицинская помощь после экстренного приземления лайнера в аэропорту «Платов», однако спасти жизнь пилота не удалось.

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