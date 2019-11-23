Содержание нефтепродуктов в заливе Одессы превысило норму в 157 раз

Содержание нефтепродуктов в месте крушения танкера «Делфи» у берегов Одессы превысило норму в 157 раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова.

На данный момент ситуация не является критической, заявил Фирсов. Однако он порекомендовал отказаться от купания в море.

Представитель Госэкоинспекции также отметил, что вдоль берега были растянуты сорбирующие боны. Их разместят вокруг танкера, когда закончится шторм. Это поможет избежать распространения нефтепродуктов в море.

Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября. Экипаж судна был эвакуирован. По данным Морского агентства Молдавии, танкер лишили права ходить под флагом страны более года назад.

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