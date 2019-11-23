Папа Римский прилетел в Японию

Папа Римский Франциск прибыл в Японию в рамках своей апостольской поездки по странам Азии, сообщает ТАСС.

Визит понтифика в Японию продлится до 26 ноября, за это время он планирует посетить Хиросиму и Нагасаки в преддверии 75-летней годовщины их атомных бомбардировок. Отмечается, что Папа Римский выступит с посланием о разоружении.

Также запланирована встреча главы Римско-католической церкви с пострадавшими в «тройном бедствии» (землетрясение, вызвавшее цунами и аварию на атомной электростанции «Фукусима 1») в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в Японии состоялся саммит министров иностранных дел G20.

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