Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Курильских островов

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Остров Шикотан Сахалинской области. Самый крупный остров Малой гряды Курильских островов Остров Шикотан Сахалинской области. Самый крупный остров Малой гряды Курильских островов
Остров Шикотан Сахалинской области. Самый крупный остров Малой гряды Курильских островов
Андрей Шапран/РАИ «Новости»

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане, недалеко от Курильских островов Сахалинской области в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Единой Геофизической службы РАН в Сахалине.

Как отмечается, толчок был зафиксирован в 14:37 по сахалинскому времени (06:37 мск), его эпицентр находился в 132 км восточнее острова Онекотан.

По данным службы, разрушений и жертв нет.

Ощущаемость землетрясения в регионе Северо-Курильска была до 2-3 баллов.

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