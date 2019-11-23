Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане, недалеко от Курильских островов Сахалинской области в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Единой Геофизической службы РАН в Сахалине.

Как отмечается, толчок был зафиксирован в 14:37 по сахалинскому времени (06:37 мск), его эпицентр находился в 132 км восточнее острова Онекотан.

По данным службы, разрушений и жертв нет.

Ощущаемость землетрясения в регионе Северо-Курильска была до 2-3 баллов.

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