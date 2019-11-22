Синоптики рассказали о сроках прихода снега в Москву

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в средине следующей недели ожидается облачная погода, а к концу недели выпадет мокрый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, до среды сохранится солнечная погода без осадков.

«В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки», — рассказал метеоролог.

Вильфанд пояснил, что ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Он добавил, что снег выпадет неожиданно, однако синоптики предупредят о нем за два-три дня.

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