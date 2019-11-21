Почти 60 лет эксплуатировалась теплотрасса в Пензе, где машина провалилась в яму

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Участок теплосетей в Пензе, где 19 ноября в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, в результате чего оба погибли, прокладывался 57 лет назад и по документам мог эксплуатироваться еще год. Об этом сообщает РИА «Новости».

После изучения записей с камер видеонаблюдения следователи установили, что первые признаки выхода пара из-под асфальта зафиксированы 19 ноября в 9.19 мск. На протяжении последующих 15 минут образовалась яма с кипятком. В 9.35мск произошло падение машины в образовавшуюся яму.

В СК уточнили, что потерпевшие скончались в салоне автомобиля от асфиксии при утоплении.

Кроме того, установлено, что прорыв трубы тепломагистрали произошел около 9.00 мск., что повлекло за собой полное размывание грунта и дальнейшие известные события.

19 ноября автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком. В результате чего оба мужчины погибли. Возбуждено уголовное дело.

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