Попытку самоубийства Соколова показали в сети
Обнародована запись, на которой видно, как обвиняемый в убийстве экс-аспирантки Анастасии Ещенко преподаватель СПбГУ Олег Соколов, попытался покончить с собой. Видео показали «Невские новости».
Стоит отметить, что запись была сделана в кабинете, в котором находились сотрудники правоохранительных органов и неизвестные наблюдатели.
По данным издания, Соколов, с которого сняли наручники, решил покончить с собой во время следственного эксперимента в своей квартире на Набережной Мойки, где он убил и расчленил девушку.
По версии следствия, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Также известно, что Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.
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