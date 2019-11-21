Попытку самоубийства Соколова показали в сети

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Обнародована запись, на которой видно, как обвиняемый в убийстве экс-аспирантки Анастасии Ещенко преподаватель СПбГУ Олег Соколов, попытался покончить с собой. Видео показали «Невские новости».

Стоит отметить, что запись была сделана в кабинете, в котором находились сотрудники правоохранительных органов и неизвестные наблюдатели.

По данным издания, Соколов, с которого сняли наручники, решил покончить с собой во время следственного эксперимента в своей квартире на Набережной Мойки, где он убил и расчленил девушку.

По версии следствия, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Также известно, что Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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