В письмах к Деду Морозу россияне чаще всего просят гаджеты
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В письмах к Деду Морозу большинство россиян просят гаджеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
Отмечается, что чаще всего просят последнюю модель смартфона или электронный часов, а также устройства для чтения книг и прочие гаджеты.
«Видно, что жители России и дети следят за новинками», — добавила пресс-секретарь Деда Мороза.
Также она отметила, что по-прежнему одними из частых просьб остаются пожелания здоровья себе и близким.
Кроме того, есть письма, в которых дети просят мира во всем мире, а не игрушки и гаджеты.
На данный момент в резиденцию Деда Мороза поступило больше 3,6 млн писем со всей России.
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