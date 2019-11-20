В письмах к Деду Морозу россияне чаще всего просят гаджеты

В письмах к Деду Морозу большинство россиян просят гаджеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Отмечается, что чаще всего просят последнюю модель смартфона или электронный часов, а также устройства для чтения книг и прочие гаджеты.

«Видно, что жители России и дети следят за новинками», — добавила пресс-секретарь Деда Мороза.

Также она отметила, что по-прежнему одними из частых просьб остаются пожелания здоровья себе и близким.

Кроме того, есть письма, в которых дети просят мира во всем мире, а не игрушки и гаджеты.

На данный момент в резиденцию Деда Мороза поступило больше 3,6 млн писем со всей России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дед Мороз отмечает свой день рождения в Великом Устюге