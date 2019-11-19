В России предложили провести краш-тесты гироскутеров и сигвеев

В России предложили провести краш-тесты гироскутеров, моноколес и сигвеев. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу общественного движения «Союз пешеходов» Владимира Соколова.

Как известно, с таким предложением выступила данная организация.

Отмечается, что данную инициативу рассмотрят в Госдуме 19 ноября.

Соколов подчеркнул, что краш-тест данных средств передвижения нужен, чтобы определить их опасность для пешеходов.

По его словам, в России уже установлено несколько десятков случаев наезда на пешеходов гироскутеров и и подобных транспортных средств.

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