Россиян предупредили не ждать полетов в Египет на Новый год

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Египта откладывается, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Так, по словам источника, российские чартеры в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца 2019 года не вернутся. Вопрос будет снова обсуждаться в 2020 году.

Источник отметил, что аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

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