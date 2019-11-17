Россиян предупредили не ждать полетов в Египет на Новый год
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Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Египта откладывается, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Так, по словам источника, российские чартеры в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца 2019 года не вернутся. Вопрос будет снова обсуждаться в 2020 году.
Источник отметил, что аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.
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