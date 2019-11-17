В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Директор коммерческой фирмы обратился в полицию с заявлением об ограблении. По его словам, в ночь на 16 ноября в отеле на Новоданиловской набережной у него украли $100 тысяч и мобильный телефон.

Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники нанесли пострадавшему побои после совместного распития алкоголя. Перед ограблением они связали предпринимателя ремнем.

В пресс-службе сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.

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