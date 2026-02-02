Биолог рассказал, как эволюция убивает при помощи старения

Старение активно изучается многими учеными во всем мире, но до сих пор не существует единого мнения о том, что же это такое и от чего оно возникает. Как рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга, автор новой теории старения Петр Лидский, смысл старения может заключаться в том, чтобы очистить популяцию от зараженных опасными патогенами особей.

По его словам, большая часть ученых считает, что старение — это накопление повреждений. Альтернативой этой концепции является мысль, что старение — это генетическая программа, которая призвана убивать.

«В природе присутствуют инфекционные болезни, и это универсальный эволюционный фактор для всех животных. Я обращаю ваше внимание на специфический класс болезней, которые не убивают, а не дают животному возможность размножаться — то есть осуществлять свою главную задачу. В человеческой популяции это в основном болезни, передающиеся половым путем, например, сифилис или гонорея. В отсутствии медицины животные (кроме человека) не могут эти болезни излечить, и они делают их неспособными к размножению. Образуется тупиковая ветвь. Но при этом носители инфекции могут заражать других своих сородичей», — объяснил ученый.

По его словам, в вязкой популяции, где родственные особи живут недалеко друг от друга, животные преимущественно заражают именно своих родственников. В этом случае этих животных имеет смысл удалять из популяции, что, как полагает Лидский, и делает эволюция.

«Если мы построим математическую модель, мы поймем, что с возрастом повышается вероятность стать носителем хронической болезни. Например, если вероятность заражения составляет 10% в год, то 10% годовалых животных будет заражено, 19% животных двух лет и так далее. К 25 годам будет заражено практически каждое животное. В этом случае особей, доживших до 25 лет, лучше удалить чисто профилактически. Моя модель говорит о том, что эволюция построила механизм, чтобы это делать», — отметил ученый.

