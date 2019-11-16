Из колонии Нижнего Новгорода сбежал насильник и убийца

Из колонии-поселения при ИК-5 в Нижнем Новгороде сбежал осужденный за убийство, изнасилование и кражу Раушан Салахов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

Как отмечается, в марте 2009 года Салахову назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Позже по постановлению суда мужчина был переведен в колонию-поселение в Нижнем Новгороде.

12 ноября он самовольно покинул место заключения.

В настоящее время сотрудники ГУФСИН России по региону и сотрудники МВД разыскивают преступника.

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