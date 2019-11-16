«Ъ»: ФСБ начали слежку за Полом Уиланом в 2007 году

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ФСБ начала следить за обвиняемым в шпионаже гражданином США Полом Уиланом в 2007 году, когда он впервые приехал в Россию и стал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в то время американец еще служил в морской пехоте США и находился в официальном отпуске, его подразделение находилось в Ираке.

Спецслужбы прослушивали телефон Уилана, а также следили за его встречами. В одном из перехваченных разговоров он упоминал о своей деятельности в разведке и стремлении получить секретные сведения.

Гражданин США приезжал в России каждый год в течение десяти лет.

Источник «Коммерсанта» отмечает, что Уилан получил флешку от действующего сотрудника спецслужб. После этого его арестовали.

Предполагается, что в устройстве был список специалистов одного из подразделений ФСБ.

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