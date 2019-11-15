Арестован признавшийся в убийстве падчерицы житель Крыма

Была избрана мера пресечения для подозреваемого в убийстве пятилетней девочки жителя села на северо-западе полуострова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По решению Раздольненского районного суда Республики Крым, признавшийся в убийстве падчерицы мужчина был заключен под стражу. Арест подозреваемого продлится до 14 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что отчим пятилетней девочки, пропавшей в Крыму, во время допроса признался в убийстве ребенка и показал место, где было спрятано тело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пропавшая в Крыму девочка найдена мертвой

— Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

— Отчим-убийца пропавшей в Крыму девочки рассказал о мотивах, пишут СМИ