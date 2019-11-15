Синоптики предрекли бесснежный ноябрь в Москве

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что привычной зимней погоды с снежным покровом в Москве не будет еще неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, определенный дефицит осадков ожидается в ноябре. В Москве, Подмосковье и более южных областях на данный момент антициклон. Синоптик уточнил, что в Москве выпало меньше 50% осадков от месячной нормы.

«Вроде бы нормально, но учетом того, что мы не ждем осадков на следующей неделе, но за месяц мы прогнозируем дефицит осадков на уровне 3/4 от нормы», — сказал он.

Синоптик заявил, что снег может быть только в конце ноября, однако и это маловероятно. Еще меньше вероятности установления снежного покрова.

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