Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным местных СМИ, полицейские остановили автомобиль, в котором Сопотов находился в качестве пассажира, и предложили водителю пройти медосвидетельствование. Чиновник ответил им нецензурными оскорблениями. В МВД была передана видеозапись инцидента.

Сообщается, что Сопотов признался, что на видео запечатлен он, и назвал свое поведение «импульсивной реакцией».

После этого чиновник заявил об отставке по «этическим основаниям» и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов.

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