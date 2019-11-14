ФСБ обнародовала данные о преступлениях эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских палачей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в документах представлены показания свидетелей многочисленных казней и пыток, а также показания самих карателей.

В уголовном деле под номером С-17412 в шести томах приведены показания трех преступников, которые совершали свои пытки в лагере. Еще один очевидец из числа бывших охранников рассказал о деталях расправ.

Известно, что первые 300 военнопленных прибыли в лагерь в ноябре 1941 года.

Из показаний следует, что за зиму 1941-1942 годов в лагере «Моглино» из 280 человек осталось в живых около 20.

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