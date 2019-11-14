СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в строительном колледже в Благовещенске, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили, что стрельбу открыл 19-летний студент учебного заведения.

Дело возбуждено по статье «убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

В результате инцидента погиб человек, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет были экстренно госпитализированы.

Также в МВД подтвердили, что нападавший покончил с собой.

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