Адвокат рассказал новые подробности о деле историка-расчленителя Соколова
Александр Почуев, адвокат, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доцента СПбГУ Олега Соколова заявил, что его подзащитный отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что допрос Соколова производился с видеофиксацией.
«Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы», — рассказал Почуев.
Как сообщалось до этого, преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Ещенко, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— История насилия: СК проверит прошлое доцента Соколова
— Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
— Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января