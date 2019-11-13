Адвокат рассказал новые подробности о деле историка-расчленителя Соколова

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Александр Почуев, адвокат, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доцента СПбГУ Олега Соколова заявил, что его подзащитный отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что допрос Соколова производился с видеофиксацией.

«Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы», — рассказал Почуев.

Как сообщалось до этого, преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Ещенко, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.

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