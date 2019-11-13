В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Всю ближайшую неделю на территории Центральной России будет наблюдаться аномально теплая для ноября погода, сообщает портал «Метеовести».
Зимнее «бабье лето» продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября. В Москве температура воздуха составит 5-7℃, а существенные осадки в этот период маловероятны.
Метеорологи также предупредили, что потепление может смениться резким похолоданием из-за мощного арктического циклона, температура воздуха станет на 4℃ ниже климатической нормы.
В рамки климата погода в центре России войдет в конце ноября-начале декабря, однако в дальнейшем не исключено очередное серьезное потепление.
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