Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

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Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый... Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, который осужден за взяточничество, назначили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в связи с появлением нового статуса будет усилен контроля и ряд других ограничений. Эта мера была применена перед перемещением Захарченко в колонию строгого режима.

Адвокат экс-полковника Валерия Туникова высказала предположение, что введение статуса связано с полученной от ФСБ оперативной информации. По ее словам, Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний во время пребывания в СИЗО «Лефортово».

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