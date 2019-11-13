Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, который осужден за взяточничество, назначили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в связи с появлением нового статуса будет усилен контроля и ряд других ограничений. Эта мера была применена перед перемещением Захарченко в колонию строгого режима.
Адвокат экс-полковника Валерия Туникова высказала предположение, что введение статуса связано с полученной от ФСБ оперативной информации. По ее словам, Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний во время пребывания в СИЗО «Лефортово».
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