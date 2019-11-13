Экстрадированному в США из Израиля россиянину Буркову грозит 80 лет тюрьмы
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Россиянину Алексею Буркову, который 12 ноября был экстрадирован из Израиля в США, грозит до 80 лет тюрьмы по предъявленным в американском суде обвинениям. Об этом сообщает РИА «Новости»/
Согласно заявлению министерства юстиции США, ущерб от деятельности, которую якобы совершал гражданин России, составил $20 млн.
Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по американскому запросу по подозрению в «хакерской деятельности».
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