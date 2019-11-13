Экстрадированному в США из Израиля россиянину Буркову грозит 80 лет тюрьмы

close
vk.com

Россиянину Алексею Буркову, который 12 ноября был экстрадирован из Израиля в США, грозит до 80 лет тюрьмы по предъявленным в американском суде обвинениям. Об этом сообщает РИА «Новости»/

Согласно заявлению министерства юстиции США, ущерб от деятельности, которую якобы совершал гражданин России, составил $20 млн.

Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по американскому запросу по подозрению в «хакерской деятельности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Россиянин Бурков предстал перед судом США

Сделка с Москвой сорвалась: Израиль передаст Буркова США