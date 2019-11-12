МИД России отреагировал на экстрадицию Буркова в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел встречу с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-израильской повестки, в том числе экстрадиция гражданина России Алексея Буркова в США. Представитель МИД заявил, что решение израильских властей вызывает «крайнее сожаление».
Также Богданов отметил, что действия Израиля идут вразрез с партнерскими отношениями между странами.
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